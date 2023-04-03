Joyeux Masanka Bungi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joyeux Masanka Bungi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joyeux Masanka Bungi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joyeux Masanka Bungi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joyeux Masanka Bungi 24 Ocak 2007 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joyeux Masanka Bungi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joyeux Masanka Bungi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joyeux Masanka Bungi'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Joyeux Masanka Bungi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joyeux Masanka Bungi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında KRC Genk U18
1 Ocak 2023 yılında RB Leipzig U17
Joyeux Masanka Bungi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joyeux Masanka Bungi şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?RSC Anderlecht (-2015), White Star Brussels (2016-2017), KRC Genk (2017-2022), RasenBallsport Leipzig (2023-)
Joyeux Masanka Bungi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belçika U16 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
Belçika U15 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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