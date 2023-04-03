Joyprince Sivathas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joyprince Sivathas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joyprince Sivathas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joyprince Sivathas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.