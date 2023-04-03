Joyprince Sivathas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joyprince Sivathas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joyprince Sivathas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joyprince Sivathas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joyprince Sivathas 5 Ağustos 2001 tarihinde Belp şehrinde doğmuştur. İsviçre,Sri Lanka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joyprince Sivathas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MR Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joyprince Sivathas'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joyprince Sivathas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joyprince Sivathas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U18
1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21
Joyprince Sivathas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joyprince Sivathas şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.