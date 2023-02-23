Joyskim Dawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joyskim Dawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joyskim Dawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joyskim Dawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joyskim Dawa 9 Nisan 1996 tarihinde Colombes şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Joyskim Aurélien Dawa Tchakonte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joyskim Dawa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Joyskim Dawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joyskim Dawa'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joyskim Dawa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dawajoyskim/

Joyskim Dawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joyskim Dawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joyskim Dawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joyskim Dawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Monaco B

30 Haziran 2016 yılında Gil Vicente

26 Şubat 2018 yılında FK Mariupol

8 Eylül 2020 yılında Valmiera

1 Ağustos 2021 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2022 yılında FCSB

Joyskim Dawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joyskim Dawa şuan FCSB takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Joyskim Dawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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