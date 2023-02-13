Jozabed Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozabed Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozabed Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozabed Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozabed Sanchez 8 Mart 1991 tarihinde Mairena del Alcor şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jozabed Sánchez Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozabed Sanchez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jozabed Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jozabed Sanchez'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jozabed Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JozabedSanchezR

Jozabed Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jozabed Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jozabed Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozabed Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla Atl.

31 Ocak 2013 yılında Ponferradina

9 Temmuz 2013 yılında Real Jaén CF

1 Temmuz 2014 yılında Rayo Vallecano

12 Ağu 2016 yılında Fulham

13 Ocak 2017 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2017 yılında Fulham

4 Temmuz 2017 yılında Celta Vigo

26 Ağu 2019 yılında Girona FC

24 Ağu 2020 yılında Celta Vigo

16 Eylül 2020 yılında Málaga CF

30 Haziran 2021 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2021 yılında Málaga CF

Jozabed Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozabed Sanchez şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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