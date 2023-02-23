Jozef Burta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Burta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozef Burta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozef Burta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozef Burta 20 Eylül 1999 tarihinde Siedlce şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Józef Burta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozef Burta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SFP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jozef Burta'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jozef Burta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozef Burta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jozef Burta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozef Burta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Legia U19

1 Ocak 2016 yılında Legia II

31 Ağustos 2017 yılında Victoria Sulejowek

30 Haziran 2018 yılında Legia U19

20 Temmuz 2018 yılında Pogon Siedlce

20 Temmuz 2019 yılında KKS Kalisz

30 Haziran 2020 yılında Pogon Siedlce

19 Eylül 2020 yılında Piast Zmigrod

2 Temmuz 2021 yılında Slask Wroclaw

Jozef Burta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozef Burta şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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