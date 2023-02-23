Jozef Kolasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Kolasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozef Kolasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozef Kolasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozef Kolasa 29 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Józef Kolasa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozef Kolasa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jozef Kolasa'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jozef Kolasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozef Kolasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jozef Kolasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozef Kolasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Radomiak II

29 Ağustos 2022 yılında Radomiak

Jozef Kolasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozef Kolasa şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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