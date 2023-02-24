Jozef Menich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Menich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jozef Menich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jozef Menich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jozef Menich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Menich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jozef Menich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Menich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozef Menich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozef Menich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozef Menich 15 Eylül 1994 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozef Menich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CECH - Slovakia, Ltd. yapmaktadır. Jozef Menich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jozef Menich'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jozef Menich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozef Menich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jozef Menich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozef Menich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2013 yılında Kremnicka

22 Temmuz 2014 yılında MFK Zvolen

1 Temmuz 2016 yılında Ruzomberok

8 Temmuz 2018 yılında SKF Sered

2 Temmuz 2019 yılında Spartak Trnava

7 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

2 Temmuz 2020 yılında Zlate Moravce

15 Temmuz 2022 yılında FK Partizani

Jozef Menich kimdir

Jozef Menich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozef Menich şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Jozef Menich nereli

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