Jozef Pukaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Pukaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jozef Pukaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jozef Pukaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jozef Pukaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Pukaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jozef Pukaj

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozef Pukaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozef Pukaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozef Pukaj 13 Şubat 2000 tarihinde Riehen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozef Pukaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Jozef Pukaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jozef Pukaj'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jozef Pukajboyu ve yaşı kaç

Jozef Pukaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jozef Pukaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jozef Pukaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozef Pukaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel

20 Ocak 2021 yılında Stade-Lausanne

31 Mart 2021 yılında FC Basel

1 Temmuz 2021 yılında FC Winterthur

Jozef Pukaj kimdir

Jozef Pukaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozef Pukaj şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Amicitia Riehen (2009-2011), FC Basel 1893 (2011-2019)

Jozef Pukaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jozef Pukaj nereli

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