Jozef Spyrka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Spyrka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozef Spyrka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozef Spyrka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozef Spyrka 30 Mayıs 1999 tarihinde Prešov şehrinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Jozef Špyrka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozef Spyrka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jozef Spyrka'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jozef Spyrka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozef Spyrka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jozef Spyrka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozef Spyrka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Tatran Presov

16 Temmuz 2018 yılında Pohronie

11 Ocak 2019 yılında Podbrezova

Jozef Spyrka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozef Spyrka şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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