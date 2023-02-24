Jozef Urblik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozef Urblik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozef Urblik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozef Urblik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozef Urblik 22 Ağustos 1996 tarihinde Bardejov şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Jozef Urblík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozef Urblik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Jozef Urblik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jozef Urblik'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jozef Urblik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozef Urblik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jozef Urblik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozef Urblik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Nitra

1 Temmuz 2016 yılında Jihlava

30 Ağustos 2018 yılında Puskás AFC

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Jozef Urblik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozef Urblik şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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