Jozo Stanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozo Stanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozo Stanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozo Stanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozo Stanic 6 Nisan 1999 tarihinde Augsburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jozo Stanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozo Stanic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Jozo Stanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jozo Stanic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jozo Stanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozo Stanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jozo Stanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozo Stanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Augsburg U19

11 Temmuz 2018 yılında Augsburg

22 Ağu 2020 yılında FSV Zwickau

30 Haziran 2021 yılında Augsburg

13 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2022 yılında Augsburg

1 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2023 yılında Augsburg

Jozo Stanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozo Stanic şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jozo Stanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Stätzling, Schwaben Augsburg (-2014), FC Augsburg (2014-2018)

Hırvatistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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