Jozsef Szalai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozsef Szalai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozsef Szalai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozsef Szalai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozsef Szalai 11 Kasım 2002 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozsef Szalai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Jozsef Szalai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 14 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jozsef Szalai'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jozsef Szalai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozsef Szalai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jozsef Szalai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozsef Szalai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kecskemét U17

1 Ocak 2019 yılında Kecskemét U19

1 Temmuz 2020 yılında Kecskeméti TE

14 Şubat 2021 yılında Vasas FC

17 Ağustos 2021 yılında Kecskemét

31 Aralık 2021 yılında Vasas FC

Jozsef Szalai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozsef Szalai şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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