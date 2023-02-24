Jozsef Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozsef Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozsef Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozsef Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozsef Varga 6 Haziran 1988 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozsef Varga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DACI Holding GmbH yapmaktadır. Jozsef Varga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jozsef Varga'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jozsef Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozsef Varga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jozsef Varga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozsef Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2005 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2006 yılında Debrecen II

1 Ocak 2007 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2007 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2008 yılında Debrecen

30 Ocak 2013 yılında Greuther Fürth

30 Haziran 2013 yılında Debrecen

1 Temmuz 2013 yılında Middlesbrough

30 Haziran 2014 yılında Debrecen

31 Ağustos 2016 yılında Videoton FC

6 Eylül 2018 yılında Puskás AFC

30 Temmuz 2020 yılında Debrecen

Jozsef Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozsef Varga şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Jozsef Varga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 0 gol atmıştır.

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