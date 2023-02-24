Jozsef Windecker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozsef Windecker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozsef Windecker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozsef Windecker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozsef Windecker 2 Aralık 1992 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozsef Windecker Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Jozsef Windecker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 7 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Jozsef Windecker'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jozsef Windecker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozsef Windecker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jozsef Windecker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozsef Windecker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2005 yılında Újpest Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Újpest U17

17 Temmuz 2007 yılında Győr U17

1 Temmuz 2008 yılında Győr U19

1 Temmuz 2009 yılında ETO FC Győr II

1 Temmuz 2011 yılında ETO FC Győr

19 Temmuz 2012 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2013 yılında ETO FC Győr

2 Ağustos 2013 yılında Paksi FC

30 Haziran 2014 yılında ETO FC Győr

13 Ocak 2016 yılında Újpest FC

6 Ağustos 2018 yılında APO Levadiakos

7 Şubat 2019 yılında Paksi FC

Jozsef Windecker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozsef Windecker şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jozsef Windecker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Soltvadkerti SE (-2003)

Macaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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