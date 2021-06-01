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  3. JP Morgan CEO'sundan "Bitcoin'den kaçının" uyarısı

JP Morgan CEO'sundan "Bitcoin'den kaçının" uyarısı

Amerikan Bankacılığın devi JP Morgan CEO' su Jamie Dimon, yatırımcılara "Bitcoin'den" uzak durmaları gerektiğini belirtti.

JP Morgan CEO'sundan "Bitcoin'den kaçının" uyarısı

ABD Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda temsilcilerin sorularını yanıtlayan Jamie Dimon, "son zamanlarda piyasanın  en büyük kripto parası haline gelen Bitcoin'in hiçbir şekilde desteklenmediğini dile getirdi.  Ayrıca hiçbir destek görmeyen bir para biriminin, kendisine göre bir değerinin de olmadığını belirtti." 

Ayrıca Dimon, "İnsanlara tavsiyem bu kripto paradan kaçınmaları yönündedir. Bitcoin denilen kripto parası benim nezdimde ne bir altın ne de bir paradır. Dikkatli olun," şeklinde açıklamalarda bulunarak insanları uyardı. 

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