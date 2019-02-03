JTI'nin Türkiye Genel Müdürü Karim Raydan hayatını kaybetti

JAPAN Tobacco International'ın (JTI) Türkiye Genel Müdürü Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan(51), Eyüp'te yaşadığı otelin havuzunda hayatını kaybetti. Polis kaydına "şüpheli ölüm" olarak geçen olayda, Raydan'ın boğulduğu mu yoksa farklı bir nedenden mi öldüğü Adli Tıp Kurumu incelemesinden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Olay edinilen bilgiye göre şöyle gelişti: Sabah saat 09.00 sıralarında SPA'ya giren Raydan ardından kapalı yüzme havuzuna girdi. Yüzdüğü sırada Raydan'ın başı öne eğildi ve suya batmaya başladı. Havuzda yüzen S.Ö, Raydan'ın hareketsiz şekilde suda battığını farkederek yüzme havuzu görevlisi E.K'ya seslendi. E.K,'nin Raydan'ı havuzun kenarına çıkarmasının ardından doktor Ş.N'ye haber verildi. Doktorun, ambulans gelene kadar müdahale ettiği Raydan kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Raydan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Raydan'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi. Lübnan asıllı İngiltere vatandaşı Raydan, 2015 yılında JTI'nın Türkiye Genel Müdürü olmuştu.

DHA