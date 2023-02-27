Ju Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ju Ho Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ju Ho Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ju Ho Park 16 Ocak 1987 tarihinde Yongin, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박주호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ju Ho Park Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Ju Ho Park, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ju Ho Park'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ju Ho Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milany_p/

Ju Ho Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ju Ho Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ju Ho Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ju Ho Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Soongsil Univ.

1 Ocak 2008 yılında Mito HollyHock

1 Ocak 2009 yılında Kashima Antlers

1 Ocak 2010 yılında Júbilo Iwata

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel

17 Temmuz 2013 yılında Mainz

29 Ağustos 2015 yılında Dortmund

7 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund II

3 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

18 Aralık 2017 yılında Ulsan Hyundai

19 Ocak 2021 yılında Suwon FC

Ju Ho Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ju Ho Park şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ju Ho Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kwangwoon Electronic Technical High School (2003-2004),Soongsil University (2005-2007)

Güney Kore takımında 6 numaralı formasıyla 18 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 1 gol atmıştır.

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