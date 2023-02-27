Ju Hwan Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Hwan Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ju Hwan Seo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ju Hwan Seo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ju Hwan Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Hwan Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ju Hwan Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Hwan Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ju Hwan Seo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ju Hwan Seo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ju Hwan Seo 24 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 서주환 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ju Hwan Seo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ju Hwan Seo'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ju Hwan Seo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ju Hwan Seo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ju Hwan Seo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ju Hwan Seo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2018 yılında Ulsan Univ.

8 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

4 Temmuz 2022 yılında FC Seoul

Ju Hwan Seo kimdir

Ju Hwan Seo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ju Hwan Seo şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yongin FC Youth (용인FC 유소년, 2011),
Anyong Middle School (안용중학교, 2012-2013),
Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2014),
Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2015-2017),
University of Ulsan (울산대학교, 2018-2019)

Ju Hwan Seo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Aralık 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ju Hwan Seo nereli

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