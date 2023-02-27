Ju Hyeong Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Hyeong Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ju Hyeong Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ju Hyeong Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ju Hyeong Kim 26 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김주형 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ju Hyeong Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ju Hyeong Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ju Hyeong Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ju Hyeong Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ju Hyeong Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ju Hyeong Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Seongnam Alt.

1 Ocak 2015 yılında Seongnam FC U18

1 Ocak 2018 yılında Suwon Uni

11 Mart 2022 yılında Gangwon FC

Ju Hyeong Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ju Hyeong Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seongnam Jungang Elementary School (성남중앙초등학교, 2011),Yeoju Middle School (여주중학교, 01.2012-07.2012),Seongnam FC U15 (성남FC U15, 07.2012-2014),Seongnam FC U18 (풍생고등학교, 2015-2017),University of Suwon (수원대학교, 2018-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.