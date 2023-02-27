Ju Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Sung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ju Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ju Sung Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ju Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Sung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ju Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Sung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ju Sung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ju Sung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ju Sung Kim 12 Aralık 2000 tarihinde Cheongju, Chungbuk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김주성 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ju Sung Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Ju Sung Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ju Sung Kim'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ju Sung Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/3kim_ju_sung6/

Ju Sung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ju Sung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Ju Sung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ju Sung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında I. Mansoobuk ES

1 Ocak 2013 yılında FC Seoul Alt.

1 Ocak 2016 yılında FC Seoul U18

4 Ocak 2019 yılında FC Seoul

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında FC Seoul

Ju Sung Kim kimdir

Ju Sung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ju Sung Kim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Incheon United U12 (인천유나이티드 U12, 2010-2011),
Incheon Mansoobuk Elementary School (인천만수북초등학교, 2011-2012),
FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2013-2015),
FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2016-2018)

Ju Sung Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 24 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ju Sung Kim nereli

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