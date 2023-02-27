Ju Yeop Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Yeop Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ju Yeop Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ju Yeop Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ju Yeop Kim 5 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김주엽 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ju Yeop Kim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ju Yeop Kim'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ju Yeop Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yeop_ju_/

Ju Yeop Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ju Yeop Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ju Yeop Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ju Yeop Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Boin HighSchool

4 Ocak 2019 yılında Suwon FC

19 Ocak 2021 yılında Daejeon KoRail

25 Haziran 2021 yılında Suwon FC

Ju Yeop Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ju Yeop Kim şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SJ FC (2011),Seoul Galhyun Elementary School (서울갈현초등학교, 2012),Boin Middle School (보인중학교, 2013-2015),Boin High School (보인고등학교, 2016-2018)

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