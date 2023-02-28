Juan Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Aguilar 24 Haziran 1989 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Manuel Aguilar Orzusa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Aguilar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Aguilar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Aguilar'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Guaraní

1 Temmuz 2008 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2009 yılında Guaraní

1 Temmuz 2009 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2010 yılında Guaraní

20 Temmuz 2017 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2020 yılında Sol de América

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2021 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

Juan Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Aguilar şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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