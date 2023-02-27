Juan Alano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Alano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Alano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Alano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Alano 2 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Matheus Alano Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Alano Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Juan Alano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Alano'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Alano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanalano/

Juan Alano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Alano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Alano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Alano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Internacional

1 Şubat 2019 yılında Coritiba FC

30 Kasım 2019 yılında Internacional

4 Ocak 2020 yılında Kashima Antlers

1 Ağustos 2022 yılında Gamba Osaka

Juan Alano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Alano şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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