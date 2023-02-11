Juan Albertinazzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Albertinazzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Albertinazzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Albertinazzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Albertinazzi 22 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Gabriel Albertinazzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Albertinazzi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Albertinazzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Albertinazzi'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Albertinazzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Albertinazzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Albertinazzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Albertinazzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Tiro Federal

1 Ocak 2019 yılında Libertad

1 Temmuz 2019 yılında Racing (Cba)

Juan Albertinazzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Albertinazzi şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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