Juan Alessandroni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Alessandroni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Alessandroni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Alessandroni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Alessandroni 26 Aralık 1988 tarihinde Pergamino (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Ignacio Alessandroni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Alessandroni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Alessandroni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Juan Alessandroni'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Alessandroni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Alessandroni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Alessandroni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Alessandroni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Juve Pergamino

1 Ocak 2010 yılında Unión (MdP)

1 Ocak 2016 yılında CA Mitre

Juan Alessandroni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Alessandroni şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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