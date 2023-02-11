Juan Alvacete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Alvacete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Alvacete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Alvacete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Alvacete 12 Ocak 1991 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Ignacio Alvacete şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Alvacete Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Juan Alvacete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Alvacete'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Alvacete Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Alvacete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Alvacete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Alvacete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ind. Rivadavia

13 Temmuz 2013 yılında Tigre

1 Temmuz 2014 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2016 yılında Instituto AC

1 Eylül 2017 yılında Santamarin

1 Temmuz 2018 yılında Villa Dálmine

16 Şubat 2021 yılında CD Maipú

5 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

3 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Juan Alvacete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Alvacete şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.