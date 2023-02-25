Juan Anangono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Anangono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Anangono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Anangono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Anangono 13 Nisan 1989 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Juan Luis Anangonó León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Anangono Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Juan Anangono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Anangono'nin LDU Quito ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Anangono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Anangono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Anangono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Anangono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2006 yılında Barca SC U20

31 Aralık 2006 yılında Atl. Guayaquil

2 Mayıs 2007 yılında Barca SC U20

1 Ocak 2008 yılında Barcelona SC

23 Eylül 2008 yılında CD River Plate

9 Kasım 2008 yılında Barcelona SC

21 Ocak 2011 yılında CD El Nacional

6 Eylül 2012 yılında CSD del Valle

7 Eylül 2012 yılında Argentinos Jrs.

23 Temmuz 2013 yılında Chicago

7 Temmuz 2014 yılında LDU Quito

31 Aralık 2014 yılında Chicago

1 Ocak 2015 yılında Leones Negros

19 Temmuz 2016 yılında LDU Quito

30 Haziran 2019 yılında Leones Negros

27 Temmuz 2019 yılında BJ BSU

5 Ekim 2020 yılında River Plate

30 Ocak 2021 yılında Club Blooming

21 Temmuz 2021 yılında Comunicaciones

21 Haziran 2022 yılında LDU Quito

Juan Anangono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Anangono şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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