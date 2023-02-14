Juan Antonio Ros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Antonio Ros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Antonio Ros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Antonio Ros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Antonio Ros 15 Mart 1996 tarihinde Los Nietos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Antonio Ros Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Antonio Ros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Juan Antonio Ros, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Antonio Ros'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Antonio Ros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JA_Ros22

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Juan Antonio Ros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Antonio Ros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Antonio Ros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Antonio Ros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Barça U19

1 Temmuz 2015 yılında Barcelona B

14 Temmuz 2016 yılında Celta Vigo B

19 Ocak 2017 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2017 yılında Celta Vigo B

5 Ağu 2020 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2021 yılında CD Lugo

25 Temmuz 2022 yılında Albacete

Juan Antonio Ros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Antonio Ros şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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