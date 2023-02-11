Juan Arguello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Arguello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Arguello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Arguello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Arguello 19 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Cruz Argüello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Arguello Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Arguello, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Arguello'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Arguello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Arguello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Arguello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Arguello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Instituto AC II

4 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

31 Aralık 2023 yılında Instituto AC II

Juan Arguello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Arguello şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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