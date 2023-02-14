Juan Artola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Artola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Artola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Artola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Artola 7 Nisan 2000 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Artola Canales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Artola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Juan Artola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Artola'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Artola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Artola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Artola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Artola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2022 yılında Athletic

7 Temmuz 2022 yılında Burgos CF

30 Haziran 2023 yılında Athletic

Juan Artola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Artola şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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