Juan Aspra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Aspra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Aspra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Aspra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Aspra 30 Temmuz 2002 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Aspra Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Aspra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Juan Aspra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Aspra'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Aspra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Aspra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2019 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

Juan Aspra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Aspra şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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