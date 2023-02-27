Juan Ayqque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ayqque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Ayqque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Ayqque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Ayqque 29 Ağustos 2003 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Ayqque Coaquira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Ayqque Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Ayqque'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan Ayqque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Ayqque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar II
1 Ocak 2023 yılında FBC Melgar
Juan Ayqque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Ayqque şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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