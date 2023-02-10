Juan Azil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Azil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Azil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Azil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Azil 1 Aralık 1988 tarihinde Junín şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Manuel Azil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Azil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Azil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Deportivo Laferrere futbol takımında oynamaktadır. CSC Deportivo Laferrere takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Azil'nin CSC Deportivo Laferrere ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Azil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Azil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Azil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Azil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2014 yılında Ind. Chivilcoy

31 Aralık 2014 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2016 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2017 yılında CSCD Lafererre

1 Ocak 2019 yılında Viamonte FC

1 Temmuz 2019 yılında CSCD Lafererre

1 Ocak 2022 yılında San Miguel

14 Ekim 2022 yılında Viamonte FC

31 Aralık 2022 yılında San Miguel

1 Ocak 2023 yılında CSCD Lafererre

Juan Azil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Azil şuan CSC Deportivo Laferrere takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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