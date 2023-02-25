Juan Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Balanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Balanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Balanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Balanta 30 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Balanta Sinisterra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Balanta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globe Sports yapmaktadır. Juan Balanta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Balanta'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Balanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Balanta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Balanta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Balanta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2022 yılında KS Burreli

Juan Balanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Balanta şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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