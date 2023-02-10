Juan Barinaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Barinaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Barinaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Barinaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Barinaga 10 Ekim 2000 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Barinaga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Barinaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Barinaga'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Barinaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Barinaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Barinaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Barinaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Belgrano

Juan Barinaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Barinaga şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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