Juan Bauza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Bauza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Bauza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Bauza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Bauza 3 Mayıs 1996 tarihinde Gualeguaychú şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Francisco Bauza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Bauza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Carracedo yapmaktadır. Juan Bauza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Bauza'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Bauza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Bauza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Bauza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Bauza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2017 yılında Juv. Unida (G)

30 Haziran 2018 yılında CA Colón II

12 Temmuz 2018 yılında GyE Mendoza

30 Haziran 2019 yılında CA Colón

31 Temmuz 2019 yılında Górnik Zabrze

31 Aralık 2019 yılında CA Colón

14 Şubat 2020 yılında Csikszereda

1 Temmuz 2021 yılında FC U Craiova

30 Haziran 2022 yılında Csikszereda

1 Temmuz 2022 yılında FC U Craiova

Juan Bauza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Bauza şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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