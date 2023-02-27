Juan Bedouret kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Bedouret Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Bedouret adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Bedouret Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Bedouret 16 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Bedouret Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Bedouret, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Bedouret'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Bedouret Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Bedouret isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Bedouret Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Bedouret futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2021 yılında Differdange 03

Juan Bedouret Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Bedouret şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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