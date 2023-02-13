Juan Berrocal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Berrocal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Berrocal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Berrocal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Berrocal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Berrocal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Berrocal

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Berrocal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Berrocal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Berrocal 5 Şubat 1999 tarihinde Jerez de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Berrocal González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Berrocal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE INTERNACIONAL SPORT AGENCY S.L. yapmaktadır. Juan Berrocal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Berrocal'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Berrocal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/juanberrocal4

http://www.instagram.com/juanberrocal4_/?hl=es

Juan Berrocalboyu ve yaşı kaç

Juan Berrocal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Berrocal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Berrocal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Berrocal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Altair U16

1 Temmuz 2014 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla Juv. B

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla Atl.

1 Ağu 2020 yılında Sevilla

25 Ağu 2020 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Sevilla

22 Temmuz 2021 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2022 yılında Sevilla

11 Temmuz 2022 yılında Eibar

Juan Berrocal kimdir

Juan Berrocal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Berrocal şuan Eibar takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Juan Berrocal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Berrocal nereli

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