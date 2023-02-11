Juan Bizans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Bizans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Bizans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Bizans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Bizans 28 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Bizans Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Juan Bizans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Bizans'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan Bizans Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Bizans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Bizans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Bizans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Atlanta II

14 Ağu 2021 yılında Atlanta

2 Şubat 2023 yılında Banfield

Juan Bizans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Bizans şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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