Juan Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Bravo 1 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Bravo Padilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Bravo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Bravo'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Deportivo Merlo

1 Temmuz 2013 yılında Los Andes

31 Aralık 2013 yılında Deportivo Merlo

1 Ocak 2015 yılında Boca Unidos

15 Ocak 2017 yılında Los Andes

1 Ağustos 2018 yılında Barracas

19 Temmuz 2019 yılında Lori Vanadzor

26 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

7 Şubat 2023 yılında Pyunik Erivan

Juan Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Bravo şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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