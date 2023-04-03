Juan Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Cabrera 27 Şubat 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ignacio Cabrera şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Cabrera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Juan Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Cabrera'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Juan Cabrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/cabjuani/
Juan Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Münster Alt.
1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 Alt.
1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U16
1 Temmuz 2019 yılında Schalke 04 U17
1 Temmuz 2020 yılında Schalke 04 U19
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
6 Eylül 2022 yılında Ingolstadt II
Juan Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Cabrera şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TuS Hiltrup (2011-2014), Preußen Münster (2014-2016), FC Schalke 04 (2016-2022)
Juan Cabrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Uruguay U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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