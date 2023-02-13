Juan Cala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Cala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Cala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Cala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Cala

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cala 26 Kasım 1989 tarihinde Lebrija şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Torres Ruiz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Cala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 17 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Cala'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Cala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JuanCala_4

Juan Calaboyu ve yaşı kaç

Juan Cala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Cala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sevilla FC C

1 Mart 2008 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2008 yılında Sevilla

1 Ağu 2010 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2011 yılında Sevilla

1 Temmuz 2011 yılında AEK Atina

31 Aralık 2011 yılında Sevilla

1 Şubat 2014 yılında Cardiff

14 Ocak 2015 yılında Granada

1 Temmuz 2015 yılında Getafe

27 Şubat 2018 yılında HN Jianye

7 Temmuz 2018 yılında Las Palmas

17 Temmuz 2019 yılında Cádiz CF

Juan Cala kimdir

Juan Cala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cala şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Antoniano

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Juan Cala nereli

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