Juan Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Camara 13 Şubat 1994 tarihinde Jaén şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan del Carmen Cámara Mesa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Camara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Juan Camara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Camara'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Camara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juancamara17/

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Juan Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal CF B

3 Temmuz 2014 yılında Barcelona B

31 Ağustos 2016 yılında Girona FC

30 Haziran 2017 yılında Barcelona B

10 Ağustos 2017 yılında Reus Deportiu

30 Haziran 2018 yılında Barcelona B

9 Ağustos 2018 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2019 yılında Jagiellonia

8 Eylül 2020 yılında FC Dinamo

15 Ocak 2021 yılında Jagiellonia

15 Şubat 2021 yılında Univ. Craiova

30 Haziran 2021 yılında Jagiellonia

8 Temmuz 2021 yılında Sabah FK

30 Haziran 2022 yılında Jagiellonia

Juan Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Camara şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Juan Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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