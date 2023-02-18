Juan Camilo Mesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Camilo Mesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Camilo Mesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Camilo Mesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Camilo Mesa 23 Şubat 1998 tarihinde Los Patios şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Mesa Antúnez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Camilo Mesa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Camilo Mesa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Camilo Mesa'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Camilo Mesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Camilo Mesa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Camilo Mesa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Camilo Mesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında CD América

22 Eylül 2020 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2022 yılında CD América

14 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Juan Camilo Mesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Camilo Mesa şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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