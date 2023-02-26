Juan Camilo Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Camilo Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Camilo Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Camilo Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Camilo Zapata 15 Nisan 1994 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Zapata Londoño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Camilo Zapata Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Top Football yapmaktadır. Juan Camilo Zapata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Camilo Zapata'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan Camilo Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Camilo Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Camilo Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Camilo Zapata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Valledupar

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Boyacá Chicó

4 Ocak 2020 yılında Colmenarez

1 Ocak 2023 yılında Cape Town City

Juan Camilo Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Camilo Zapata şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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