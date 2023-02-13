Juan Carlos Arana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Arana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Arana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Arana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Arana 8 Şubat 2000 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Carlos Arana Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Arana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Juan Carlos Arana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Arana'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Arana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arana.9/

Juan Carlos Arana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Carlos Arana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Carlos Arana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Arana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid U17

7 Ocak 2017 yılında Un.Viera U19

1 Temmuz 2017 yılında Roda U19

1 Temmuz 2018 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında FC Villarreal C

1 Ağu 2020 yılında Villarreal CF B

5 Ocak 2023 yılında Eibar

Juan Carlos Arana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Arana şuan Eibar takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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