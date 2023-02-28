Juan Carlos Gaete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gaete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Gaete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Gaete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Gaete 21 Mayıs 1997 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Darío Gaete Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Gaete Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Carlos Gaete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Gaete'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Gaete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Carlos Gaete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Carlos Gaete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Gaete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Magallanes CF

1 Temmuz 2015 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2018 yılında Cobresal

31 Aralık 2018 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2019 yılında Colo Colo

26 Ocak 2019 yılında Santa Cruz

30 Haziran 2019 yılında Colo Colo

12 Temmuz 2019 yılında Cobresal

22 Şubat 2021 yılında Colo Colo

23 Temmuz 2021 yılında Cobresal

31 Aralık 2022 yılında Colo Colo

1 Ocak 2023 yılında La Calera

31 Aralık 2023 yılında Colo Colo

Juan Carlos Gaete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Gaete şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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