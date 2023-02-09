Juan Carlos Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Gauto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Gauto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Gauto 2 Haziran 2004 tarihinde Perito Moreno şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Gauto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Carlos Gauto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Gauto'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Gauto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Carlos Gauto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Carlos Gauto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Gauto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Huracán

Juan Carlos Gauto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Gauto şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Juan Carlos Gauto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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