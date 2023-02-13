Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Carlos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos 20 Ocak 1988 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Carlos Martín Corral şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Juan Carlos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/1uanCarlos

http://www.instagram.com/martincorraljuancarlos/

Juan Carlosboyu ve yaşı kaç

Juan Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2007 yılında Rayo B

1 Haziran 2011 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2011 yılında Hércules CF

2 Temmuz 2013 yılında Córdoba CF

6 Ağu 2015 yılında Rayo Vallecano

23 Temmuz 2016 yılında Elche CF

1 Temmuz 2017 yılında CD Lugo

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC

Juan Carlos kimdir

Juan Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos şuan Girona FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guadalajara (2000-2005)

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Juan Carlos nereli

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