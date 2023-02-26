Juan Carlos Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Ortiz 1 Ekim 1993 tarihinde Ureña, Táchira şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Ortíz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Ortiz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP Talento Deportivo yapmaktadır. Juan Carlos Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Ortiz'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Carlos Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Carlos Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Llaneros EF

1 Temmuz 2019 yılında Trujillanos

26 Şubat 2021 yılında Monagas SC

1 Ocak 2022 yılında Stellenbosch FC

Juan Carlos Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Ortiz şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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